Grupo B de la Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar, donde estableció una nueva fecha de 2024.

Por otro lado, inició la segunda fecha de la Copa Asiática con el duelo del Grupo B, donde la Selección de Australia es el segundo invitado.

La segunda vuelta del Grupo B de la Copa Asiática 2024 entre Siria ante Australia, para conseguir el boleto a la siguiente ronda. Pues este juego se jugó en el Estadio Jasmim Bin Hamad, Qatar donde se vivió un gran ambiente para ambas selecciones.

Un partido de pocas emociones en el primer tiempo y de pocas llegadas de ambas selecciones al arco y dejando un juego abierto para ambos; luego en el segundo tiempo se empezaron a cambiar las cosas y Australia comenzó a modificar su alineación y jugadores para romper el cero.

Mientras que Siria sorprendió a su rival con su defensa férrea y poco tiempo le duró debido a los malos tiempos y tácticos. Así mismo, al 59’, se abre el marcador para Australia con gol de Jackson Irvine, para darle el pase a la siguiente ronda.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇾 Syria 0️⃣-1️⃣ Australia 🇦🇺

The Socceroos secure a second-straight victory and a place in the Round of 16!

Match Report 🔗 https://t.co/RkeTNruJYV#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #SYRvAUS pic.twitter.com/dzUkwkBrnI

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 18, 2024