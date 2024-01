Copa Africana de Naciones 2024

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la primera jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el grupo A y B.

Por otra parte, se jugó la segunda fecha de este torneo con el clásico africano Guinea Ecuatorial ante Guinea-Bissau.

En el partido del Grupo A, entre Guinea Ecuatorial ante Guinea-Bissau, un clásico para el continente africano y dejando buenas impresiones. A los minutos 21’, 51’, y 61’, un hat-trick de Emilio Nsue, para Guinea Ecuatorial y continúa como líder del Grupo A.

Mientras al 37’, Esteban Orozco Fernández colocaba el primer tanto para Bissau y al 46’, José Antonio Miranda para colocar el segundo tanto. De esta forma, Guinea Ecuatorial venció sin problema y con la esperanza de avanzar a la siguiente ronda en su último partido.

Así mismo, en el segundo partido del Grupo A, con el juego entre Costa de Marfil ante Nigeria, un juego importante para los nigerianos, al minuto 55’, se marca penal a favor de Nigeria, donde William Troost-Ekong anotaba el gol de la victoria ante los anfitriones.

Finalmente, en el Grupo B entre Egipto ante Ghana, un partido de ida y vuelta y dejando uno de los mejores partidos al momento, así pues, al 45+3 y 71’, doblete de Mohamed Kudus, de Ghana, luego al 69’, Omar Marmoush y 74’, Mostafa Mohamed le daba el empate a Egipto.

⌚ FULL-TIME!

4 goals divided equally as Egypt and Ghana share the points in an intense contest.

