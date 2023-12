Concachampions 2024 el nuevo formato de la Concacaf

Así quedó el sorteo de la Concachampions 2024 de la Concacaf, con los equipos mexicanos que buscarán levantar la próxima copa 2024. Así pues, se llevó a cabo el sorteo en donde seis equipos de la Liga MX participaran con la misión de conseguir la Concachampions.

Además este nuevo formato se enfrentará a 27 clubes de Norteamérica y Centroamérica con el objetivo de ser más llamativas las eliminatorias: también se espera que comience el próximo 6 de febrero de 2024 con las primeras rondas y terminará el 2 de junio.

Por otro lado, hay equipos que ya están asegurados en la siguiente ronda del torneo y deben esperar a sus posibles rivales en 2024.

Brace yourselves for an epic journey! 🙌#Concachampions 🏆 pic.twitter.com/loxy5gHFoQ

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 14, 2023