Cómo se llama el Canelo Álvarez y cuál es el origen de su apodo

Saúl Álvarez Barragán, conocido mundialmente como “Canelo Álvarez”, es hoy uno de los boxeadores más importantes de México. El tapatío volverá al ring el próximo 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada, para enfrentar al puertorriqueño Edgar Berlanga, en un combate que ya genera gran expectación. Pero más allá de su carrera llena de títulos y récords, muchos se preguntan: ¿cómo se llama realmente el Canelo Álvarez y por qué le dicen así?

El origen del apodo de Saúl Álvarez

El verdadero nombre del boxeador es Santos Saúl Álvarez Barragán. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 18 de julio de 1990, y desde muy joven mostró talento para el boxeo. Su apodo surgió gracias a José “Chepo” Reynoso, quien fuera su entrenador desde los inicios de su carrera profesional. Debido al color rojizo de su cabello, Chepo empezó a llamarlo “Canelito”. Con el tiempo y a medida que Saúl crecía, el diminutivo desapareció y se quedó simplemente como “Canelo”, nombre que hoy en día lo identifica en todo el mundo. Este apodo tiene gran arraigo en México, donde “canelo” es una forma coloquial de referirse a las personas pelirrojas.

Los primeros pasos de “Canelo” en el boxeo

El debut profesional de Álvarez ocurrió a los 15 años en la Arena Chalolo Larios de Jalisco. En aquel combate se enfrentó a Abraham González, y desde entonces comenzó a llamar la atención del público. La gente empezó a reconocerlo no solo por sus habilidades arriba del ring, sino también por el apodo que rápidamente lo distinguió de otros boxeadores. Aunque la mayoría lo conoce como “Canelo”, Saúl también tuvo otro apodo en su infancia. Sus familiares y conocidos lo llamaban “Santitos”, un diminutivo de Santos, su primer nombre. Este sobrenombre surgió cuando ayudaba a su padre vendiendo helados. Al ser el menor de sus hermanos, era visto con cariño y de ahí nació aquel apodo más familiar.

¿Cómo se llama el Canelo Álvarez?

La respuesta a la pregunta “cómo se llama el Canelo Álvarez” es sencilla: su nombre completo es Santos Saúl Álvarez Barragán. El apodo que lo catapultó a la fama se lo dio su entrenador “Chepo” Reynoso, inspirado en el color de su cabello. Hoy, el nombre “Canelo” no solo es un apodo, sino una marca reconocida mundialmente que identifica a uno de los boxeadores más exitosos de la historia de México.