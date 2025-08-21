Colombia Tech Week 2025: Querétaro fortalece el emprendimiento

En el marco de la Colombia Tech Week 2025, evento líder en innovación y tecnología en Latinoamérica, el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, participa activamente para promover el intercambio de conocimiento y oportunidades entre emprendedores queretanos y el ecosistema colombiano.

Esta misión de trabajo, encabezada por el Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, representa una oportunidad única para que 26 emprendedores queretanos, que forman parte del Programa de Emprendimiento local, puedan conectarse con inversionistas, líderes empresariales y autoridades colombianas para fortalecer así su proyección internacional.

El Colombia Tech Week, será el evento donde los emprendedores queretanos podrán mostrar su talento y visión innovadora. Este encuentro permitirá establecer diálogos estratégicos con actores clave del ecosistema tecnológico latinoamericano y abrir puertas para futuras colaboraciones y alianzas comerciales.

Además de este evento central, la agenda de trabajo incluirá importantes reuniones con autoridades locales y nacionales de Colombia. Este martes se llevará a cabo un encuentro con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, donde se explorarán modelos de colaboración en innovación y atracción de inversiones.

Posteriormente, el miércoles 20 de agosto se llevó a cabo una reunión de alto nivel con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, encuentro que constituye uno de los ejes estratégicos de esta gira. Este diálogo permitirá establecer marcos de colaboración institucional, compartir mejores prácticas en políticas públicas de fomento económico e identificar conjuntamente nuevas rutas de crecimiento para las empresas queretanas.

Adicional en esta agenda, se lleva a cabo una visita estratégica al Invest in Bogotá, organismo clave para la atracción de inversiones en la capital colombiana. Un momento destacado de esta gira es la reunión de alto nivel con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón. Este encuentro representa un paso significativo en el fortalecimiento de la relación bilateral entre Querétaro y Bogotá, donde se establecerán acuerdos estratégicos para impulsar conjuntamente el emprendimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo económico sostenible de ambas ciudades.

La vinculación diplomática también será parte fundamental de esta gira, con una reunión programada en la Embajada de México en Colombia el viernes 22 de agosto para fortalecer la presencia de Querétaro en la región.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Presidente Municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, con el emprendimiento y la generación de empleo, pilares fundamentales de su administración. El Municipio de Querétaro se consolida como un hub de innovación, donde la colaboración internacional es una pieza clave para el crecimiento sostenible.