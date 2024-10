Claudia Sheinbaum la primer mujer presidenta de México llevo acabo la ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro con la asistencia del congreso y distinguidas personalidades.

Con orgullo Andrés Manuel López Obrador entrego la banda presidencial y le fue colocada a Claudia Sheinbaum quien con orgullo y porte la recibió. Posteriormente el himno nacional retumbo y fue un momento muy emotivo para todos los presentes.

Claudia Sheinbaum nueva presidenta de México

Además de la toma de posesión, la nueva mandataria se reunirá con sus seguidores en el Zócalo, donde recibirá el simbólico bastón de mando en una ceremonia especial.

Posteriormente se procederá a la lectura del Bando Solemne, anunciando la declaración de la presidenta electa y el artículo 87 constitucional. Ifigenia Martínez, en su rol de presidenta del Congreso, designará a las Comisiones Protocolarias y, tras las intervenciones breves de un representante de cada grupo parlamentario, compartirá un mensaje institucional.

Al finalizar, harán su entrada López Obrador y Sheinbaum para que ella tome posesión del cargo. El juramento, que está estipulado en la Constitución, establece lo siguiente: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido. , mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Claudia hace historia en México

Aunque se enviaron invitaciones a todos los países y organismos internacionales con los que México mantiene relaciones diplomáticas, hasta ahora solo se ha excluido a Ecuador y Perú. Entre los asistentes confirmados se encuentran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric; y de Guatemala, Bernardo Arévalo. Por su parte, Joe Biden no asistirá, pero su esposa, Jill Biden, representará al gobierno de Estados Unidos. La Viceprimera Ministra de Canadá, Chrystia Freeland, también estará presente. Aún está en duda la participación de Javier Milei y Nicolás Maduro, quienes han tenido tensiones recientes.

Síguenos en Facebook.

Con información de El País.