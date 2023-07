Chris Cornell cumpliría 59 años

El día de hoy 20 de julio de 2023, la leyenda del grounge, Chris Cornell festejaría su cumpleaños numero 59.

A 6 años de su partida, hoy recordamos a este talentoso musico, quien dejo marcada a toda una generación con sus poderosas letras y voz única.

Chris Cornell fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense nacido el 20 de julio de 1964 en Seattle, Washington. Fue conocido principalmente por ser el vocalista de las bandas de rock Soundgarden y Audioslave, y por su destacada carrera como solista. Cornell es considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes del grunge y del rock en general.

En la década de 1980, Chris Cornell cofundó la banda Soundgarden junto con Kim Thayil y Hiro Yamamoto. Soundgarden se convirtió en uno de los pilares del movimiento grunge en Seattle y, lanzaron varios álbumes exitosos, incluyendo “Badmotorfinger” (1991) y “Superunknown” (1994), que los catapultaron a la fama mundial. Chris Cornell era admirado por su impresionante rango vocal y su habilidad para alternar entre su característico grito y su voz melódica.

En 2001, Cornell se unió a los ex miembros de Rage Against the Machine para formar la banda Audioslave. Con esta banda, continuó mostrando su poderosa voz y capacidad para componer letras profundas y emocionales. Audioslave lanzó varios álbumes exitosos antes de separarse en 2007.

Además de su trabajo con Soundgarden y Audioslave, Chris Cornell también tuvo una exitosa carrera como solista, con álbumes en solitario masivamente populares, incluyendo “Euphoria Morning” (1999) y “Carry On” (2007).

La gran amistad con Chester Bennington

La amistad entre Chris Cornell y Chester Bennington se forjó a través de su amor compartido por la música y su lucha contra los demonios personales. Ambos eran vocalistas icónicos en el mundo del rock y desarrollaron una fuerte conexión. Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, era un gran admirador de Cornell y su banda Soundgarden, después se volvieron inseparables.

Lamentablemente, la amistad entre Cornell y Bennington fue truncada por la trágica muerte de Cornell en mayo de 2017. Chris se quitó la vida en un hotel de Detroit, dejando un profundo impacto en la industria musical y en todos aquellos que lo admiraban.

Tras la muerte de Cornell, Chester Bennington luchó con su pérdida y ofreció una emotiva interpretación de la canción “Hallelujah” en su funeral. Sin embargo, apenas unos meses después, Chester Bennington también se quitó la vida en julio de 2017, lo que causó conmoción en el mundo de la música y profundizó aún más el dolor por la partida de ambos talentosos artistas.

La peculiar voz de Chris Cornell será recordada por siempre. No hay nada mejor que un día lluviosos, un café y una cerveza con la voz de este artista de fondo.

Como grandes fans del grounge y en especial de Chris Cornell, compartimos 2 de nuestras rolas favoritas, Like a Stone y Be Yourself, sin dudas dos melodías que forman parte de nuestro corazón.

Rest in power, Chris Cornel.