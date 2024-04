Champions Cup 2024: Monterrey con autoridad eliminó a Messi

Se jugó los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024, luego de que los equipos de la Liga MX tomaron ventaja en los partidos de ida. De este modo, Monterrey de Fernando Ortiz, sin problema venció al equipo de Lionel Messi y compañía en el Gigante de Acero.

En la otra llave se lo llevó el Pachuca al eliminar al Herediano de Costa Rica del Héctor “Pity” Altamirano, en el Hidalgo, de esta manera, Monterrey y Pachuca siguen demostrando su poderío en este torneo y sumando al América que buscará extender su legado en la Champions Cup 2024.

Pues bien, a estas instancias se confirmaron las semifinales del torneo con tres equipos de la Liga MX y uno de la MLS.

The semifinals are set! 🔥 pic.twitter.com/VxOQ1VDmLm

Getting closer to glory! 🏆

El primer duelo fue Monterrey e Inter Miami, este partido se jugó en el Gigante de Acero, en Nuevo León. El equipo de Tano Ortiz sacó ventaja de un gol en el partido de ida en Miami, donde no jugó Lionel Messi por descanso.

Así que, en el juego de vuelta era de mucha importancia para Gerardo ‘Tata’ Martino, Suarez, Busquets, y compañía de continuar en la Champions Cup 2024. Además en el Gigante de Acero presenció al exjugador de Manchester United, y dueño de Miami, David Beckham que se tomó la foto con la afición.

Al minuto 31’, tras un error garrafal del guardameta Drake Callender, donde Brandon Vázquez aprovechó el regalo de Inter Miami, para abrir el marcador. Un primer tiempo muy controlado por los locales incluyendo a la afición de Rayados que no deja de alentar a su equipo e incomodar a Messi.

Después en el segundo tiempo al 58’, Germán Berterame colocó el segundo tanto tras un golazo en el ángulo con asistencia de Arteaga. Al mismo tiempo, Inter Miami se veía borrado en el terreno de juego con la presencia de Messi que era bien cubierto por Stefan Medina.

Sin embargo, al 64’, Jesús Gallardo liquidó el partido tras un cabezazo que el balón fue directo a la red de Callender. A todo esto, Diego Gómez Amarilla colocaba el primer tanto para los visitantes aunque ya era demasiado tarde su reacción en el partido.

The Highlights of the match ⚽@Rayados 🆚 @InterMiamiCF #ConcaChampions pic.twitter.com/VlTb08wMsT

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 11, 2024