Cervezas bajas en alcohol y ‘cero’: Profeco revela cuáles son más baratas y cuáles tienen más azúcar

En los últimos años, el mercado de las cervezas bajas en alcohol y las llamadas “cero” ha crecido notablemente, ofreciendo alternativas para quienes buscan un consumo más moderado. Pero, ¿son todas iguales en precio y calidad? Un reciente estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 19 de estos productos para desvelar qué hay realmente detrás de sus etiquetas en cuanto a precio, contenido de azúcar y veracidad de la información.

Las opciones más económicas para tu bolsillo, según profeco

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor de septiembre, comparó los precios por cada 100 mililitros para identificar las opciones más accesibles. Los resultados muestran una gran diferencia entre marcas.

Cervezas bajas en alcohol: las más baratas

Si buscas una opción ligera sin gastar de más, estas marcas destacaron por tener un costo de alrededor de cinco pesos por cada 100 ml:

Corona Light

Cerveza del Pacífico Light

Tecate Light

Miller Lite

Amstel Ultra

En un rango de precio intermedio, con un costo de entre seis y siete pesos por 100 ml, se encontraron:

Dos Equis XX Ultra

Cerveza del Pacífico Suave

Michelob Ultra

Bebidas ‘cero alcohol’: las más accesibles

Para quienes prefieren evitar el alcohol por completo, las alternativas más económicas, con un precio de entre 4 y 5 pesos por cada 100 ml, son:

Tecate 0.0

Corona Cero

Heineken 0.0

Las cervezas ‘light’ y ‘cero’ más caras del anaquel

Del otro lado de la balanza, el estudio de la Profeco también identificó las cervezas bajas en alcohol con los precios más elevados. Si eliges alguna de estas, prepárate para pagar un extra considerable:

Sapporo Premium Light Beer: La más cara, con un costo de 20 pesos por 100 ml.

La más cara, con un costo de 20 pesos por 100 ml. Allende 100: Con un precio de 13 pesos por 100 ml.

Con un precio de 13 pesos por 100 ml. Minerva Lager Light: Se encontró a 12 pesos los 100 ml.

Se encontró a 12 pesos los 100 ml. Jabalí Salvajita Ultra: Con un costo de 11 pesos por 100 ml.

En la categoría de bebidas no alcohólicas, las más costosas fueron Mahou y Erdinger Weissbier, ambas con un precio de 19 pesos por cada 100 ml.

Cuidado con el azúcar oculto en las cervezas sin alcohol

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que “bajo en alcohol” no significa “bajo en azúcar. De hecho, algunas de estas bebidas contienen cantidades significativas de azúcares. Si estás cuidando tu consumo, presta atención a estas marcas que resultaron ser las que tienen más azúcares:

ERDINGER WEISSBIER: 3.56 gramos de azúcares por cada 100 ml.

3.56 gramos de azúcares por cada 100 ml. MAHOU (tostada 0.0): 3.19 gramos por cada 100 ml.

3.19 gramos por cada 100 ml. TECATE 0.0: 2.84 gramos por cada 100 ml.

2.84 gramos por cada 100 ml. OLD MILWAUKEE (bebida de malta): 2.55 gramos por cada 100 ml.

El engaño en la etiqueta: ¿es realmente ‘cerveza’?

La Profeco detectó una irregularidad importante en el etiquetado de la marca española Mahou. Aunque se denomina “cerveza sin alcohol”, la procuraduría señaló que incumple con la Norma Oficial Mexicana. Para que una bebida pueda llamarse “cerveza”, debe contener al menos un 2% de alcohol. Al no cumplir este requisito, este producto es en realidad una bebida no alcohólica y no debería usar la palabra “cerveza” en su etiqueta.

Afortunadamente, el estudio concluyó que todos los productos analizados cumplieron con el contenido neto declarado en su empaque, por lo que al menos recibes la cantidad de producto por la que pagas. La principal lección es clara: siempre es fundamental leer la etiqueta para tomar una decisión informada, no solo sobre el alcohol, sino también sobre los azúcares y otros ingredientes.