Bufete jurídico gratuito para personas vulnerables: Correa Sada

El diputado local Enrique Correa Sada anunció la puesta en marcha de su Bufete Jurídico Gratuito para personas vulnerables: “Por un Querétaro Más Justo”, una iniciativa que busca el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan en el estado.

“En estos meses recorriendo el distrito, muchas personas me han expresado su preocupación por no poder pagar un abogado. Hoy les digo: no están solos. Cuentan con Correa”, expresó el legislador panista.

Este bufete, que ya está en funcionamiento, ha atendido más de 100 casos, los cuales se encuentran en proceso de resolución favorable gracias al acompañamiento profesional de un equipo de abogados comprometidos con Querétaro.

La iniciativa forma parte del compromiso del diputado Enrique Correa con un Querétaro más justo, donde el acceso a la justicia no sea un privilegio, sino un derecho.

El servicio se ofrece de forma completamente gratuita y está dirigido a personas que enfrentan problemas legales y no cuentan con los recursos para solucionarlos por su cuenta.

“Queremos que la ley proteja a todos, no solo a quienes pueden pagarla”, puntualizó Correa Sada.

Para solicitar apoyo del Bufete Jurídico Gratuito, las y los interesados pueden acercarse a las oficinas de atención ciudadana del diputado o contactarlo a través de sus redes sociales oficiales.

