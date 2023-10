Suspendido el partido entre Bélgica-Suecia por un atentado terrorista en Bruselas

Se suspende el partido de la Eliminatorias de la Eurocopa 2024 previo al partido entre la selecciones de Bélgica y Suecia, debido a dos personas murieron por disparos en Bruselas por la noche del lunes 16 de octubre, al momento se desconoce el autor.

Por una parte, los medios de comunicación locales difundieron algunos vídeos de aficionados que mostraban a un hombre disparando en la zona, además en sospechoso intelectual puede estar asociado con un grupo de terrorismo conocido como ISIS, donde estuvo en algunas zonas cerca del estadio.

De la misma forma, a todo esto, el nivel de antiterrorismo en Bruselas se ha elevado a cuatro, el más alto desde los atentados y que sólo aplica en la capital belga.

Por otra parte, un video divulgado por el diario en flamenco Het Laatste Nieuws, aparecía un hombre huyendo en una pequeña motocicleta después de efectuar los disparos. Mientras la fiscalía, encargada de los asuntos de terrorismo inició una carpeta de investigación sobre el posible móvil terrorista.

Ahora bien, los hechos ocurrieron en la Plaza Sainctelette, en los barrios del norte de la capital, a 20 minutos en auto del Estadio Rey Balduino, además en esa zona se estaría desarrollando el partido de las eliminatorias de la Eurocopa entre Bélgica y Suecia, en la capital de Bruselas, Bélgica.

Al mismo tiempo, las dos victimas serían de nacionalidad sueca y portaban la playera de su selección, así lo dio a conocer Europa Press; a todo esto, el video muestra cómo el sujeto con chaleco reflejante naranja y casco, arribó en motocicleta, dejó su vehículo y efectuó los disparos.

Luego en otras publicaciones la persona se habría identificado como Slayem Slouma, autoproclamándose perteneciente al estado islámico y con la frase “Alahu Akbar!!!”. De esta manera, la policía fue alertada poco después de las 19 horas (11 hora local centro de México), donde se instaló un cerco de seguridad.

Por otro lado, el partido quedó suspendido con marcador parcial 1-1 con goles de Romelu Lukaku y Viktor Gyökeres. Finalmente, ambas selecciones acordaron no reanudar el partido tras el asesinato de dos aficionados suecos, por temas de seguridad los aficionados no pueden abandonar el estadio. Hasta nuevo aviso.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 16, 2023