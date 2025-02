BAFTA 2025 premia a Conclave y Emilia Pérez

Los premios BAFTA 2025, organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, se llevaron a cabo en el Royal Festival Hall de Londres. La gran ganadora de la noche fue Conclave, dirigida por Edward Berger, que se llevó varios premios importantes. Además, Emilia Pérez, el polémico musical de Jacques Audiard, destacó con reconocimientos clave.

Los grandes ganadores de los BAFTA 2025

La película Conclave arrasó en la ceremonia, llevándose los premios a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Edición. Este thriller protagonizado por Ralph Fiennes se convirtió en una de las producciones más premiadas de la noche. En la categoría de Mejor Película de Lengua No Inglesa, el reconocimiento fue para Emilia Pérez, que también obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña. Por su parte, The Brutalist, de Brady Corbet, se llevó el galardón a Mejor Dirección, mientras que Adrien Brody fue premiado como Mejor Actor por su papel en la misma película. En las categorías de animación y documental, Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl ganó como Mejor Película Animada, mientras que Superman: The Christopher Reeve Story fue reconocido como Mejor Documental.

Lista completa de ganadores

Mejor Película: Conclave

Conclave Mejor Guion Original: A Real Pain

Conclave Mejor Película de Lengua No Inglesa: Emilia Pérez

The Brutalist, Brady Corbet Mejor Actriz: Mikey Madison (Anora)

Adrien Brody (The Brutalist) Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Kieran Culkin (A Real Pain) Mejor Artista Emergente: David Jonsson

Superman: The Christopher Reeve Story Mejor Película Animada: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Anora Mejor Fotografía: The Brutalist

Conclave Mejor Diseño de Vestuario: Wicked

The Substance Mejor Banda Sonora: The Brutalist

Wicked Mejor Sonido: Dune: Part Two

Uno de los detalles más llamativos de la gala fue la ausencia del príncipe William y Kate Middleton, quienes tradicionalmente asisten a los BAFTA. En su lugar, la pareja real visitó la London Screen Academy, dejando a muchos asistentes y fanáticos sorprendidos.

Conclusión

Los BAFTA suelen marcar la pauta para los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Con Conclave y The Brutalist destacando en esta ceremonia, queda la expectativa de si estos títulos repetirán su éxito en los premios de la Academia. Sin duda, los BAFTA 2025 dejaron momentos memorables y reconocieron lo mejor del cine del último año.

