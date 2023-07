Aficionado mexicano dar su versión de la agresión en el partido México-Qatar

La Policía de Santa Clara ha aprendido al sospechoso de apuñalar a un aficionado mexicano, donde la victima aseguro el arresto; pues la mañana del miércoles, fue notificado por la misma policía que arresto al sujeto donde hubo una agresión durante el partido de la Copa Oro entre México y Qatar.

A pesar de eso, Emmanuel Díaz aficionado que sufrió un ataque con un arma punzante por el sujeto explico lo ocurrido de la agresión, además, en cuanto sea dado de alta se presentara a la comisaria para identificar al presunto agresor, cuyo rostro “recuerda perfectamente bien”.

An arrest has been made. https://t.co/Hm2HdiNof3

Por otro lado, Emmanuel Díaz comento que debido a su estado de salud que se encuentra estable, pero tiene dificultad en la iluminación que le daña los ojos. Aun así, Díaz se ha sentido mareado, y con los efectos del tratamiento al que es sometido en el hospital donde se está recuperando.

Asimismo, Díaz comento como fue la agresión con este sujeto que le clavo un arma punzante a la altura del pecho.

“Él sacó una navaja, se la quise quitar y nos caímos los dos al suelo y fue cuando me dio. En el momento no sentí nada, pero cuando miré que me salía sangre de la camisa, miré una botella de agua y me la estaba echando”, dijo en entrevista con NMás desde el hospital donde es atendido.