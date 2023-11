ACTITUD A LA DEFENSIVA DEL EQUIPO

Cuando se trata de resolver conflictos o construir relaciones, no hay nada que nos meta más en problemas como ponernos a la defensiva ¿Cómo lidiar con tu equipo si está a la defensiva? Como coach empresarial he ayudado a mis clientes a resolver esta problemática en sus empresas. La importancia de que en nuestro equipo de trabajo exista una cultura colaborativa ha sido un tema recurrente en mi podcast debido a su gran relevancia. Para el equipo, el impacto es enorme en su estabilidad emocional, y por lo tanto, su trabajo se convierte en un ambiente excelente para su desarrollo, y por otro lado, hay estudios que demuestran que fomentar ambientes colaborativos se refleja en excelentes resultados en ventas, utilidades y crecimiento en las empresas. Todo esto inspiró el desarrollo de la metodología de Radical Collaboration creada por Jim Tamm, un exjuez de California que actualmente tiene el récord de Estados Unidos de la mayor cantidad de disputas sindicales resueltas. Él y su equipo identificaron que existen 5 habilidades esenciales que ayudan a crear entornos de trabajo más colaborativos. Estas habilidades son:

Tener la intención de colaborar. Tener apertura y un ambiente donde la gente se sienta segura para expresarse. Tener consciencia de autorresponsabilidad. Ser conscientes de nosotros mismos y de los demás. Saber negociar basándonos en los intereses de todos los involucrados, para que no se desgaste la relación y se logre la cooperación.

En este artículo nos enfocaremos en cómo podemos construir una cultura colaborativa con nuestros equipos de trabajo a través de entender cuáles son los comportamientos que rigen el que exista o no una cultura colaborativa.

La conducta de todas las personas está influenciada por sus sentimientos y sus miedos, por tal motivo ha habido muchos estudios al respecto.

Uno de estos estudios, que desembocó en la famosa Teoría FIRO, se enfocó en entender cómo es que estas conductas influenciadas por sentimientos y miedos afectan las relaciones interpersonales. Este estudio ha sido utilizado en uno de los programas de capacitación más populares en el ejército de algunos países como Estados Unido y Suecia. (FIRO en inglés significa Orientación Fundamental de Relaciones Interpersonales). Esta teoría fue desarrollada por el Dr. en psicología Will Schutz.

Cuando estalló la guerra de Corea, la Armada de EUA le solicitó al Dr Schutz hacer investigación sobre cómo mejorar el rendimiento de los equipos de comando de batalla en Destroyers. Hasta la investigación del Dr Schutz la Armada pensaba que la forma de conseguir el mejor equipo era tomar a las personas más competentes para cada puesto, ponerlas juntas, y entonces se obtenía al mejor equipo. Ahora sabemos que esto no funciona para nada, porque la dinámica del equipo juega un enorme rol en el éxito de cualquier organización.

Después de muchas pruebas y de verificar y simplificar, el Dr Schutz resumió que existen tres conductas primarias que rigen el éxito de un equipo: la inclusión, el control y la apertura. La Teoría FIRO nos dice que todos tenemos ciertas preferencias respecto a estas tres conductas cuando nos relacionamos con otras personas, dependiendo de nuestros antecedentes y personalidad únicos. ALGO MUY IMPORTANTE es que el éxito en las relaciones humanas no necesariamente depende de cuáles son las preferencias que cada quien tenga en incluir a otros, en tomar el control, ni en ser abiertos, sino que, en mayor medida, depende de qué tan flexibles podemos ser y qué tan fácil nos podemos comportar de una forma distinta a nuestras preferencias, cuando la situación lo requiere. Es decir, hablando de la relación que existe en nuestro equipo de trabajo, no importa cuáles sean las preferencias de comportamiento que cada quien tenga, lo importante es qué tanta flexibilidad y tolerancia tienen a las preferencias del comportamiento de la gente a su alrededor. Un ejemplo es el equipo del Real Madrid, que invirtió millones de euros a principios de los años 2000 para comprar a los mejores jugadores del mundo y no logró la Champions League. Porque no importa qué tan buenos sean los elementos que tengas, si no logras hacer que colaboren entre ellos, no lograrás tener éxito en tu equipo.

Y son 3 los comportamientos principales que determinan la colaboración en un equipo:

Su flexibilidad y adaptabilidad para incluir a otras personas y sentirse incluidos La flexibilidad y adaptabilidad para tener el control o cederle el control a otros La flexibilidad y adaptabilidad para expresarse abiertamente con otros y de la misma forma escuchar cuando otros se expresan.

Si logramos hacer que nuestro equipo de trabajo se haga consciente sobre sus propias reacciones en estas conductas, estaremos en el camino correcto para construir una cultura colaborativa en nuestra empresa.

