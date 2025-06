Cómo medir el ROI de las Vallas Publicitarias: 5 claves digitales

¿Alguna vez has pensado que las vallas publicitarias es un grito en el vacío? Un mensaje potente, sí, pero difícil de rastrear. Esta es una de las grandes dudas al invertir en publicidad OOH (Out-of-Home): cómo medir el retorno de la publicidad exterior. La realidad es que, en el mundo actual, tu espectacular no tiene por qué ser una isla. Al contrario, puede ser el anzuelo perfecto para atraer clientes a tu ecosistema digital. Si tu objetivo es hacer que mi espectacular sea más efectivo, has llegado al lugar correcto. Te mostraremos cómo transformar esa valla estática en una poderosa herramienta de captación medible.

¿Por qué la publicidad exterior sigue siendo tan poderosa?

Antes de sumergirnos en la integración, recordemos por qué las vallas y espectaculares siguen dominando el paisaje publicitario. Su principal fortaleza es el impacto visual masivo y la repetición. Un espectacular bien ubicado en una avenida principal de Querétaro o una valla en un punto estratégico de San Miguel de Allende garantiza miles, si no millones, de impresiones. Genera recordación de marca (branding) de una manera que pocos medios pueden igualar. El desafío no es ser visto, sino convertir esa visibilidad en acción. Ahí es donde entra en juego el marketing integrado.

Las 5 claves para conectar tu valla publicitaria con tu estrategia digital

Para medir el ROI de las vallas, necesitas construir un puente entre el mundo físico y el digital. Aquí te presentamos cinco estrategias probadas para lograrlo.

1. Códigos QR dinámicos y exclusivos

El método más directo y popular. Un código QR dinámico en tu espectacular invita a los usuarios a escanearlo para acceder a algo de valor: un descuento, un video exclusivo, un registro para un evento, o simplemente más información. La clave es que este QR dirija a una landing page específica para esa campaña. Así, podrás medir con precisión cuántas personas escanearon el código y qué acciones realizaron en la página. Es una forma tangible de ver el tráfico que tu valla está generando.

2. URLs personalizadas (Vanity URLs) y acortadores

No todo el mundo puede escanear un QR mientras conduce. Para ellos, una URL corta, memorable y fácil de teclear es la solución. En lugar de “tumarca.com/promocion-verano-2025”, utiliza algo como “tumarca.com/oferta”. Al igual que con los QR, esta URL debe ser única para tu campaña de publicidad exterior. En Anunciart, a menudo diseñamos campañas híbridas donde el espectacular genera el impacto inicial y una landing page que construimos mide la conversión directa, demostrando el éxito de la inversión.

3. Hashtags de campaña únicos para redes sociales

Si tu objetivo es generar conversación y contenido generado por el usuario (UGC), un hashtag de campaña visible en tu valla es una excelente táctica. Invita a la gente a usarlo en Instagram, TikTok o X para participar en un concurso o compartir su experiencia. Herramientas de monitoreo de redes sociales te permitirán rastrear el alcance y la participación del hashtag, dándote una métrica clara del engagement que tu espectacular está provocando.

4. Promociones y cupones exclusivos del espectacular

Un método clásico de respuesta directa adaptado al OOH. Incluye un código de descuento único en tu valla, como “USA EL CÓDIGO VALLA20”. Cuando los clientes usen ese código en tu tienda física o en tu e-commerce, sabrás inmediatamente que vinieron gracias a tu campaña de publicidad exterior. Es una de las formas más sencillas y efectivas de atribuir ventas directamente a tu inversión en vallas.

5. Campañas de geofencing y retargeting digital

Esta es una técnica más avanzada y poderosa. Usando la tecnología de geofencing, puedes crear una “valla virtual” alrededor de tu espectacular físico. Cualquier persona que entre en esa área con su smartphone puede ser identificada (de forma anónima) y recibir anuncios digitales de tu marca en sus redes sociales o en otras webs que visite. Esto refuerza el mensaje y te permite impactar repetidamente a una audiencia que ya ha sido expuesta a tu publicidad de alto impacto.

Cómo medir el ROI de tus vallas y espectaculares (y no morir en el intento)

Gracias a estas técnicas, el ROI de las vallas ya no es un misterio. Puedes medir:

Tráfico web: A través de los clics en tus QR y URLs personalizadas.

A través de los clics en tus QR y URLs personalizadas. Conversiones: Registros, descargas o ventas en tus landing pages.

Registros, descargas o ventas en tus landing pages. Ventas directas: Mediante el uso de códigos de descuento exclusivos.

Mediante el uso de códigos de descuento exclusivos. Engagement social: A través del seguimiento de hashtags de campaña.

A través del seguimiento de hashtags de campaña. Alcance reforzado: Con los datos de tus campañas de geofencing.

Sumando el valor de estas acciones, puedes calcular un retorno de inversión claro y defender el presupuesto de tus campañas OOH con datos sólidos.

El socio estratégico que necesitas para tu publicidad 360 en Querétaro y San Miguel de Allende

Llevar a cabo una estrategia de marketing integrado que combine a la perfección el mundo físico y digital requiere experiencia, conocimiento del mercado local y capacidad de ejecución. Ahí es donde entra Anunciart, liderado por Jorge del Villar y respaldado por la solidez de Grupo Anunciart. Con más de 15 años de experiencia y habiendo impulsado a más de 100 marcas, no solo te ofrecemos un espacio en una valla; diseñamos y ejecutamos campañas de publicidad exterior que realmente funcionan.

Desde la conceptualización de vallas y espectaculares en Querétaro y San Miguel de Allende, hasta la gestión de eventos y torneos de golf, pasando por publicidad en radio y TV y un robusto brazo de marketing digital, ofrecemos una verdadera solución 360. Entendemos que cada campaña es una historia por contar, y nosotros sabemos cómo hacer que la tuya brille y, lo más importante, que genere resultados medibles. Confía en los expertos para llevar tu marca al siguiente nivel.