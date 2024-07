Xbox ha lanzado una colaboración única con Deadpool, el famoso antihéroe de Marvel, para crear un controlador de Xbox muy especial. Este nuevo controlador, conocido como el “Cheeky Controller”, está diseñado para parecerse al trasero de Deadpool, lo que ha generado mucha curiosidad y risas entre los fanáticos.

El “Cheeky Controller” no solo tiene un diseño peculiar, sino que también está vestido con el icónico traje rojo y negro de Deadpool. Este controlador es parte de una campaña promocional para la próxima película “Deadpool & Wolverine”, que se estrenará el 26 de julio. Los fanáticos pueden participar en un sorteo global para tener la oportunidad de ganar este controlador único, así como otros productos personalizados de Xbox.

Make his finest asset yours

Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌

Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios’ Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb

— Xbox (@Xbox) July 17, 2024