Sorpresa en los resultados de la rama femenil de Wimbledon 2023 

Tenemos las semifinales de Wimbledon 2023, en tercer Grand Slam en lo que va de la temporada, además, quedaron definidas los cuatros semifinales del torneo. A todo esto, con la sorpresiva eliminaciones y dos candidatas al título que se verán en las próximas instancias de esta semifinal.

Asimismo, se encuentra las semifinales de Wimbledon 2023 con Elina Svitolina vs Marketa Vondrousova y Ons Jabeur vs Aryna Sabalenka, pues ambos se llevarán a cabo el día jueves en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, horario por confirmar.

Semifinal femenil de Wimbledon 2023

Ahora bien, el martes se llevaron a cabo los dos encuentros iniciales de la ronda de los ochos mejores, y en primeras instancias; aun así, la checa Vondrousova (42° del ranking WTA), sorprendió ante la estadounidense Jessica Pegula (4°), a quien derroto por 6-4, 2-6 y 6-4.

Por otro lado, la medallista olímpica de Tokyo 2021, solo posee un título WTA, el 250 de Biel, Suiza, que ganó en la edición 2017, de la misma forma, llegó a una final de Gran Slam únicamente en una ocasión, además, en el Ronlad Garros 2019, perdió ante Ashleigh Barty.

Por otra parte, la segunda semifinal de Wimbledon 2023 es con la ucraniana Svitolina (76°), dejo fuera de competencia a la numero uno del ranking a la polaca Iga Swiatek. Como se ha notado, Svitolina buscaba su segundo título del año tras consagrarse en la WTA 250 de Estrasburgo.

A la inversa, Aryna Sabalenka (2°) venció sin problemas a la estadounidense Madison Keys (18°) por 6-2, y avanza a la semifinal del torneo, también sueña con llevarse el segundo título de su carrera pues, en este año se llevó el título de Australia Open.

Por último, Ons Jabeur derroto a Elena Rybakyna (5°), por 6-4 y 6-1y se tomó revancha de la final del año pasado, luego de un 2022, con dos títulos (Masters 1000 de Madrid y WTA 500 Berlín), quiere hacer historia en convertirse la primera tenista árabe en ganar un Grand Slam.