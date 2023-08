Un nuevo entrenador para Óscar Valdez

Óscar Valdez no ha tenido la mejor de las suertes en su carrera como profesional en las últimas peleas, primero contra Shakur Stevenson y ahora en ante Emanuel “Vaquero” Navarrete, en donde se vio muy mal por su manera desesperada de querer llevarse la victoria por KO y terminó siendo brutalmente castigado. Es así como un histórico entrenador de boxeo ha ofrecido abiertamente su gimnasio para que el de Nogales, Sonora empieza a la mayor brevedad posible a poder trabajar con él y borrar ese gran fracaso con el Canelo Team.

Se trata de Alfredo Caballero, el mítico entrenador del “Gallo” Estrada quien cree firmemente en el potencial de Óscar Valdez y lo ha invitado a que trabajen juntos en el pugilismo como profesionales, un dato curioso es que el histórico entrenador mexicano menciona que ya conocía al de Nogales desde que era más joven y formó parte de la selección de boxeo del estado de Sonora por lo que no sería realmente la primera vez que se cruzarían las caras dentro de este deporte.

La controversia

A pesar de que suene como una decisión un tanto controversial, Alfredo Caballero al ser catalogado como un histórico entrenador, considera que Valdez aún se encuentra a tiempo de corregir su andada dentro de esta disciplina deportiva y tiene madera suficiente para poder convertirse en un gran boxeador a pesar de tener 31 experimentados años:

“Por qué no, la verdad que lo conozco desde niño, sí me encantaría. Ahorita tengo a (Miguel) Berchelt, quiero volverlo a hacer campeón del mundo; ese es un reto que me gusta, podemos trabajar algo diferente, pero no sé, el peleador también toma sus decisiones y solamente le deseo una buena carrera a Óscar y que Dios me lo bendiga” expresó el mítico entrenador”.

A la espera de que muy probablemente Óscar Valdez abandone al Canelo Team después de esta última derrota, veremos si Alfredo Caballero hace realidad esta “promesa” de ponerse a trabajar con el sonorense para poder colocarlo una vez más en los primeros planos dentro del cuadrilátero.