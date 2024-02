UEFA Women’s Champions League cuartos de final

Comenzó la UEFA Women’s Champions League de la temporada 2023-2024, donde las favoritas y campeonas del torneo Barcelona Femenil candidata a levantar el trofeo femenina. Además se sortearon los cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League, para conocer a los rivales de la competencias.

Ahora bien, esta competencia solamente contará con 6 jornadas y hay cuatros grupos de la Fase de Grupos; luego la gran final del torneo se jugará en el Estadio de San Mamés de Bilbao, España el sábado 25 de mayo de 2024.

Asimismo ya se dio a conocer los cruces de los 8 equipos femeniles que competirán por el ansiado título y entre ellos está la tres excampeonas del certamen.

Four HUGE ties to come 🔥#UWCL || #UWCLdraw pic.twitter.com/jr6i9z7Wuw

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) February 6, 2024