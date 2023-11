Se termina la Jornada 1 de la UEFA Women ‘s Champions League

Comenzó la UEFA Women ‘s Champions League de la temporada 2023-2024, donde las favoritas y campeonas del torneo Barcelona Femenil candidata a levantar el trofeo femenina. Además la sorpresa se la llevó el París Saint Germain (PSG-Femenil), al caer ante Ajax de Ámsterdam en el Grupo C.

Ahora bien, en esta Champions League solamente contará con 6 jornadas y solamente hay cuatros grupos de la Fase de Grupos; luego la gran final del torneo se jugará en el Estadio de San Mamés de Bilbao, España el sábado 25 de mayo de 2024.

Asimismo ya se dio a conocer a los 16 equipos que competirán por el ansiado título y entre ellos esta la tres ex campeonas del certamen.

The standings after MD1 📊

Which team impressed you the most?#UWCL

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 15, 2023