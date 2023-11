The Legend of Zelda: poder, valentía y sabiduría

Es diciembre de 1998, esperas ansiosamente la navidad para poder descubrir si lo que tanto deseabas está en una caja debajo del árbol. Llega el anhelado día, destruyes el envoltorio de tu regalo sin dejar entero ningún pedazo de papel de regalo. Se crea una sonrisa en tu rostro y agradeces con gritos a tus padres, ahora tienes la Nintendo 64 y con ella The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ahora, ¿recuerdas el templo del agua? Ese laberíntico lugar, que en ocasiones impedía que las personas terminaran el juego. Es de los templos más complicados en lo que va de la historia de The Legend of Zelda. Pero, a su vez, es una de las razones por la que los jugadores recuerdan esta amada entrega.

Su Historia

The Legend of Zelda es una saga de videojuegos de acción, aventura, puzzles, rol, ocasionalmente plataformas, sigilo y carreras. Creada por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, desarrollada por Nintendo. Teniendo su primera entrega en 1986. En sus 37 años de existencia ha ganado gran notoriedad por parte de la crítica y la audiencia.

Tanto es el éxito que para el 2020 se logra calcular más de 113 millones de copias vendidas entre todos sus juegos. Volviéndose así uno de los videojuegos insignia de Nintendo, llegando a crossovers de la misma marca como lo es Super Smash Bros. Hasta la actualidad podemos disfrutar de 32 entregas, en las que generalmente nos ubicamos en Hyrule, lugar donde transcurre la historia.

El primer juego fue lanzado para la consola Famicom o NES, videoconsola de 8 bits que perteneció a la tercera generación en la industria de los videojuegos. En la actualidad Nintendo ha creado alrededor de 14 tipos de consolas y en todas han estado las aventuras de Link y Zelda para salvar el mundo, pero sobre todo las tierras de Hyrule.

La Trifuerza

La historia de The Legend of Zelda es compleja de contar, pues hasta el 2011 había poca claridad de la conexión entre juegos. Para aclarar esto, Nintendo publicó el libro Hyrule Historia, en el cual nos cuenta que existen tres líneas de tiempo diferentes. Dependiendo primordialmente del protagonista Link.

En casi todas las entregas tenemos 3 personajes que hilan el destino del mundo y la narrativa del juego. Link con la esencia de la valentia, Zelda como muestra de la Sabiduría y Ganondorf con la parte del poder. Estos tres personajes representan a su manera la trifuerza.

Tres diosas antiguas, luego de la creación de la tierra, dejan en la misma esta reliquia dorada que representa la esencia de cada diosa: fuerza, poder y valentía.

Son tres triángulos dorados que forman a su vez un triángulo completo, es capaz de hacer realidad todos los sueños de los mortales que posan sus manos sobre esta, nombrándose como la trifuerza.

Escuetamente, la historia de estos juegos se basa en la constante lucha entre el bien y el mal, siendo el mal Ganondorf, el bien Zelda y Link. Este último es quien nos permite viajar por las distintas líneas de tiempo y entender como su viaje afecta el destino de esta tierra.

Quédate pendiente de Alternativo.mx para seguir leyendo sobre esta saga, pues pronto abordaremos juego por juego para entender más a fondo esta historia.