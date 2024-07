Tarifa UniDos supera los 110 mil usuarios registrados

La Tarifa UniDos superó los 110 mil usuarios registrados, lo que demuestra que Querétaro cuenta con un transporte digno y que está mejorando día a día, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González.

Durante el ejercicio Contigo Informamos, el mandatario comunicó que actualmente se cuenta con cerca de 900 autobuses transitando en todo el estado y auguró que para septiembre puede haber mil autobuses funcionando, a fin de brindar un mejor servicio a las y los queretanos.

Reiteró que durante su gestión continuarán trabajando para modernizar al transporte público, implementando nuevas tecnologías y estrategias, que lo hagan aún más eficiente, además ampliando la cobertura y conectividad, para llegar a más rincones del estado.

“De los principales retos que me propuse al principio de mi sexenio, sabía que no se podía arreglar en seis meses lo que tenía más de 30 años que no daba un buen servicio (…) en el transporte público había que hacer algo de fondo y no solamente de forma, por eso decidimos hacer una empresa con capital mayoritariamente público para poder traer los mejores autobuses del mundo y poder subir el nivel del servicio para las personas (…) no quiero decir que ahorita este todo al 100 por ciento perfecto, pero sí les puedo decir que ha mejorado sustancialmente el sistema de transporte público en Querétaro”, aseveró.

Beneficios de la tarifa

El director general de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, expuso a su vez que desde el arranque del programa Tarifa UniDos, en noviembre del 2021, han sido beneficiados más de 59 mil adultos mayores, más de 45 mil estudiantes y más de cinco mil personas con discapacidad con una tarifa preferencial de dos pesos en viajes regulares y un primer transbordo gratis.

Compartió que en esta iniciativa estatal se han invertido recursos por 217 millones de pesos, lo que representa en promedio siete millones de pesos mensuales.

Anunció que a partir del 9 de julio ampliarán el programa para beneficiar a personal del Ejército Mexicano y el Poder Judicial del Estado.

