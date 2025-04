Aumentan los precios de los seguros de auto en 2025. El año 2025 se perfila como un período de cambios importantes para el sector de los seguros automotores en México. En este sentido, se nota un incremento notable en el precio de las primas de seguros, cuyo porcentaje se ubica entre 15% y 25%.

Pero, ¿cuál es la razón por la que están subiendo estos precios?, y ¿Cómo los propietarios pueden protegerse ante este panorama? Ambas preguntas se responderán en el siguiente post. Además, se darán consejos de cómo conseguir el mejor seguro de autos, que se ajuste a las necesidades y presupuesto de los usuarios.

Factores que intervienen en el aumento de precios de seguros de autos

Para poder entender por qué los seguros de autos están aumentando los precios de sus primas, hay que estudiar los factores que participan en este proceso. En primer lugar, la economía global y de México, que se enfrentan a presiones inflacionarias que impactan directamente en los costos de reparación de vehículos, refacciones y servicios médicos derivados de accidentes automovilísticos. Como resultado, las aseguradoras ajustan sus tarifas para reflejar estos incrementos en sus gastos operativos.

Así mismo lo confirmó Octavio Chávez, Head of Marketing de Rastreator México al decir: “Hay tres razones que destacan en el encarecimiento de las primas de los seguros de auto en estos últimos años y son la inflación, el robo de auto o autopartes y los accidentes viales”. Esta declaración subraya la complejidad del problema y la necesidad de abordarlo desde múltiples ángulos.

Aumentan los precios de los seguros de auto en 2025

Además de la inflación, el robo de autos y autopartes sigue siendo un problema persistente en México. Por eso, las aseguradoras calculan sus primas de acuerdo al riesgo, lo que, por supuesto, contribuye al aumento general de los costos. Además, los accidentes viales también juegan un papel fundamental en el proceso de establecer precios, ya que implican gastos significativos en indemnizaciones y atención médica.

En este contexto, la búsqueda de un seguro económico, se vuelve toda una travesía. Por eso, tener una guía de cómo conseguir el mejor seguro de auto se convierte en una herramienta clave para los conductores preocupados por proteger su patrimonio y su seguridad.

¿Cómo conseguir un seguro con primas asequibles?

La solución para encontrar el seguro que se ajuste a tus preferencias y necesidades, es información, comparación y elección informada.

En México, se estima que solo 3 de cada 10 autos están asegurados. Esto significa que una gran mayoría de conductores están expuestos al riesgo de no recibir una indemnización en caso de accidente, robo o daños a su vehículo. No obstante, también es cierto que las consecuencias financieras de no tener seguro pueden ser devastadoras, especialmente si se trata de un accidente grave con heridos o daños a terceros.

Entonces, ¿cómo podemos navegar por este escenario de precios en aumento y encontrar la mejor opción de seguro de auto? La clave está en la comparación de costos y coberturas entre diferentes aseguradoras. Si buscas en internet podrás ver que hay sitios que facilitan esta tarea, permitiendo a los usuarios obtener cotizaciones de múltiples compañías en un solo lugar.

Ahora bien, al comparar, es importante considerar no solo el precio, sino también la cobertura ofrecida. ¿Qué tipo de daños cubre la póliza? ¿Incluye responsabilidad civil, robo total, daños materiales, gastos médicos y asistencia vial? ¿Cuáles son los deducibles y las exclusiones? Todas estas preguntas debes hacértelas para evaluar si una póliza se ajusta a nuestras necesidades y presupuesto.

¿Cómo comparar seguros de autos para conseguir el más económico?

Se recomienda revisar las opiniones y calificaciones de otras personas sobre las aseguradoras. La experiencia de otros usuarios puede proporcionar información valiosa sobre la calidad del servicio, rapidez en la atención de siniestros y facilidad para realizar trámites.

Otra estrategia para ahorrar dinero en el seguro de auto es ajustar la cobertura a nuestras necesidades reales. Si nuestro vehículo tiene varios años de antigüedad, es posible que no necesitemos una cobertura tan amplia como la de un auto nuevo. Eliminar coberturas innecesarias puede reducir significativamente el costo de la póliza.

También es necesario considerar el historial de manejo. Los conductores con un historial limpio, sin accidentes ni infracciones, suelen obtener mejores tarifas de seguro. Mantener un buen récord de manejo no solo es importante para la seguridad vial, sino también para el bolsillo.