Starbucks inaugura su primera cafetería ¿impresa en 3D?

Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo, acaba de marcar un hito arquitectónico y tecnológico al abrir su primera sucursal construida con tecnología de impresión 3D el 28 de abril. Esta tienda se encuentra en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza con México que tiene unos 190,000 habitantes.

Se trata de una sucursal tipo drive-thru, es decir, solo para autos. El edificio tiene una estructura compacta y rectangular, y a simple vista parece una tienda tradicional, aunque sí se observa de cerca se pueden notar las paredes acanaladas, típicas del proceso de impresión 3D.

La construcción fue realizada por una máquina controlada por computadora que fue depositando capas de concreto una sobre otra mediante un brazo robótico, formando así las paredes. Este método de construcción se ha usado sobre todo en el sector residencial en EE. UU., como respuesta a la crisis de vivienda asequible.

Starbucks opened its first 3D-printed store in Brownsville, Texas, where a computer-controlled robotic arm did most of the building. pic.twitter.com/nPiqNtviAN

Starbucks se une así a un reducido grupo de grandes empresas que están explorando la impresión 3D como una solución en el mundo del comercio minorista. Aunque no han confirmado si repetirán este modelo en otras sucursales, esta iniciativa abre la puerta a una posible transformación en la forma de construir tiendas comerciales.

☕ Starbucks (@Starbucks) has unveiled its first-ever 3D-printed store in the United States, located at 2491 Boca Chica Boulevard in Brownsville, Texas. Designed as a Pick-Up Only location, this 1,400-square-foot café operates exclusively as a drive-thru and walk-up, catering to… pic.twitter.com/tSGq8W6GnG

— ParametricArchitecture (@parametricarch) April 24, 2025