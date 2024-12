Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se retrasa hasta 2026

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la esperada secuela de la franquicia de spider, ha sufrido un importante retraso. Aunque originalmente se esperaba para marzo de 2024, la película no llegará hasta 2026, lo que ha decepcionado a los fanáticos. Esta película cerrará la trilogía que comenzó con Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y continuó con Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Una larga espera para el capítulo final del Spider-Verse

El tercer episodio de la saga de spiderman debía continuar la historia y explorar más del multiverso de Spider-Man. La emoción era palpable, pues las dos primeras entregas recibieron críticas muy positivas, incluidas nominaciones al Oscar. Spider-Man: Into the Spider-Verse revolucionó el cine animado de superhéroes, mientras que el film prepara el camino para nuevas aventuras. El retraso de la tercera película ha desconcertado a los seguidores, que esperaban su llegada para marzo de 2024. Sony retiró la fecha de estreno de la película y confirmó que no se lanzará en 2025. Este retraso ha generado incertidumbre sobre la producción y el futuro de la película.

Problemas de producción y huelgas en Hollywood

El retraso se debe a varios factores. Uno de los más importantes fue la interrupción causada por las huelgas en Hollywood en 2023. Estas detuvieron la grabación de las líneas de los actores de voz. Además, los rumores sobre diferencias creativas y un posible reinicio de la película aumentaron la preocupación. Algunas fuentes indicaron que gran parte de la película había sido descartada.

Daniel Pemberton, compositor de las películas de Spiderman, desmintió muchos de estos rumores. Aclaró que gran parte de la información era inexacta y que los informes sobre el descarte de escenas no eran del todo confiables. A pesar de estas aclaraciones, el futuro de la película sigue siendo incierto.

Reconocimiento crítico y altas expectativas

Las dos primeras entregas de la serie Spiderman animada fueron un éxito rotundo. Spider-Man: Into the Spider-Verse ganó el Premio Oscar a Mejor Película Animada, y Spider-Man: Across the Spider-Verse recibió elogios por su animación innovadora y su narrativa única. Estos éxitos han puesto las expectativas muy altas para la última película de la trilogía. Los fanáticos están ansiosos por conocer qué les depara la última entrega.

Conclusión ante el Spider-Verse

El retraso del nuevo film ha frustrado a los fanáticos que esperaban su estreno a principios de 2024. Aunque la producción enfrenta desafíos y los rumores sobre conflictos creativos son frecuentes, todavía hay esperanza de que la película cierre la trilogía de manera brillante. Mientras tanto, los fanáticos deben esperar pacientemente hasta 2026 para descubrir el final de la saga Spider-Verse.