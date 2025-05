Spider-Noir debutara en su serie live-action con Nicolas Cage

Amazon y MGM han presentado oficialmente el primer vistazo a Nicolas Cage caracterizado como Spider-Noir, el misterioso y taciturno antihéroe del universo arácnido que tendrá su propia serie live-action en 2026. Este anuncio marca un momento importante para los fanáticos del Spider-Verse, que desde hace años esperaban una adaptación en carne y hueso de esta popular versión alternativa de Spider-Man.

Un regreso esperado: de la animación al live-action

Para quienes lo recuerdan, el personaje de Spider-Noir debutó en la pantalla grande en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), donde robó cámara con su estilo serio, tono monocromático y afición por los puñetazos dramáticos. Nicolas Cage le dio voz en aquella ocasión y ahora asume el rol completo en acción real, en una historia mucho más oscura y emocional.

La serie, cuyo nombre oficial aún no ha sido revelado, está ambientada en una Nueva York de los años 30, plagada de corrupción, crimen organizado y secretos oscuros. Cage interpreta a un Peter Parker envejecido, que carga con el trauma de su pasado como vigilante y ahora trabaja como un investigador privado. Es el único superhéroe activo en su mundo, lo cual le ha dejado más cicatrices que gloria.

Primeras imágenes y ambientación

En el vistazo oficial revelada por Prime Video, se puede ver a Cage en un escenario nocturno, vestido con su característico traje negro con gabardina y sombrero fedora, fiel al estilo noir clásico. La estética evoca tanto al cine de detectives como a los cómics originales donde nació esta versión del personaje, publicada por primera vez en 2009 bajo el sello Marvel Noir.

Una producción ambiciosa: elenco, directores y más

La serie está siendo desarrollada por Sony Pictures Television, en asociación con Amazon Studios, y llegará de forma exclusiva a Prime Video en 2026, con disponibilidad global.

Entre los talentos confirmados para el elenco se encuentran:

Lamorne Morris

Brendan Gleeson

Abraham Popoola

Li Jun Li

Karen Rodríguez

Jack Huston

Además, habrá apariciones especiales de actores como Lukas Haas, Cameron Britton, Amanda Schull y Amy Aquino, quienes interpretarán diversos personajes que enriquecerán el mundo sombrío del detective arácnido.

La dirección de los primeros episodios estará a cargo de Harry Bradbeer (Fleabag, Enola Holmes), mientras que Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) y Steve Lightfoot (The Punisher, Hannibal) serán los showrunners de la serie. También se suman como productores ejecutivos Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, responsables del éxito de Into the Spider-Verse.

Dos versiones: blanco y negro y a color

Uno de los detalles más llamativos es que la serie se lanzará en dos versiones diferentes:

Una a todo color, para el público general.

Otra en blanco y negro, pensada para quienes busquen una experiencia visual más fiel al estilo noir de los años 30, en homenaje al cine clásico y a la estética original del cómic.

¿Habrá conexión con el Spider-Verse animado?

Aunque hasta ahora no se ha confirmado si la serie compartirá universo con las películas animadas del Spider-Verse, el hecho de que Lord y Miller estén involucrados como productores abre la posibilidad de que exista algún tipo de vínculo o guiño multiversal, especialmente considerando que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sigue en desarrollo.

Conclusión

La serie de Spider-Noir representa una apuesta distinta dentro del saturado panorama de los superhéroes. Lejos del tono ligero o bombástico de otras producciones de Marvel, esta historia promete un enfoque más maduro, introspectivo y estilizado, fusionando el género de superhéroes con el cine negro clásico.

