Sin gastar mucho dinero, Querétaro ofrece cinco maravillosos atractivos

Ya sea que vivas en la ciudad o estés de visita, hay muchas formas de conocer y disfrutar Querétaro sin gastar mucho dinero.

Esta ciudad colonial combina historia, naturaleza y cultura, todo a precios accesibles o incluso gratuitos. Aquí te compartimos cinco actividades ideales para un plan económico, perfecto para el fin de semana o un paseo improvisado.

1. Recorrido por el Centro Histórico

Pasear por el Centro Histórico de Querétaro es como viajar en el tiempo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus calles empedradas, templos barrocos y casonas antiguas ofrecen una experiencia visual y cultural sin costo alguno.

Puedes unirte a recorridos guiados gratuitos (propina voluntaria) que salen desde Plaza de Armas, o simplemente caminar a tu ritmo.

2. Visita al mirador de Los Arcos

Uno de los íconos de la ciudad es el Acueducto, con sus 74 arcos que se extienden por más de un kilómetro.

El mirador ubicado cerca del Templo de la Cruz es perfecto para una vista panorámica espectacular, ideal para tomar fotos sin gastar un solo peso. La mejor hora para visitarlo es al atardecer.

3. Paseo ecológico en el Parque Bicentenario (área libre)

Aunque el parque cuenta con zonas de paga, su entrada general y muchas de sus áreas verdes son gratuitas o de muy bajo costo. Puedes llevar tu bicicleta, hacer un picnic o simplemente caminar por sus senderos rodeados de naturaleza. Es ideal para familias o para pasar una tarde tranquila sin grandes gastos.

4. Museo de la Ciudad de Querétaro

Este museo ofrece exposiciones de arte contemporáneo, fotografía y eventos culturales. La entrada es gratuita en días específicos (generalmente los miércoles o domingos) y tiene tarifas muy accesibles el resto de la semana. Además, se ubica en un edificio histórico que por sí mismo ya vale la visita.

5. Mercado de la Cruz: cultura y sabor local

Para una experiencia auténtica, el Mercado de la Cruz es una excelente opción. Pasear por sus pasillos es sumergirse en el día a día queretano: frutas frescas, artesanías, ropa económica y una zona de comida donde puedes probar antojitos típicos por menos de $50 pesos. Ideal para desayunar o almorzar como local.

Querétaro, accesible para todos

Explorar Querétaro no requiere grandes presupuestos, solo curiosidad y ganas de descubrir. Con estas actividades puedes disfrutar de su riqueza cultural y natural sin preocuparte por el gasto. La ciudad te espera con planes sencillos pero llenos de valor.