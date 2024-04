Como he hablado seguido, el Kpop cada vez más ha llegado a muchas partes del mundo, siendo apreciado por muchos y dando la oportunidad de brindar alegría tanto para sus espectadores como los miembros de estos grupos.

Pero ahora la industria ha dado un paso mayor en darle oportunidad a aquellos que no son vistos como un publico objetivo y esos son las personas que padecen una capacidad auditiva pero afortunadamente estos estigmas se harán de lado con el reciente debut del pequeño grupo: Big Ocean

El pasado sábado, Big Ocean estuvo en el show Music Core donde tuvo su debut, conformado por Lee Chan-yeon quien tiene 26 años y es rapero principal, Park Hyunjin de 25 años y ocupa el puesto de vocalista principal al lado del joven rapero Kim ji-seok de 21 años.

El espectáculo fue un éxito, presentándose con el remake; HOPE del grupo reto H.O.T y en estos pocos días su popularidad subió descontroladamente, que si bien desde medio año ya estaban presentes en redes (para empezar a llamar la atención) después de su show se catapulto más su numero de seguidores pues tan solo en su perfil de Tiktok ya tienen 157,9 mil seguidores y su cuenta de YouTube con 81,5 k!

Los tres chicos vienen de la agencia Parastar Entertainment. Una organización que ha buscado la inclusión de personas con diferentes discapacidades en programas televisivos mostrando lo talentosos que son.

Los nuevos miembros de Big Ocean tenían vida normales con empleos simples, pero al saber de una oportunidad con una agrupación de Kpop los llamo para dar un giro completo y empezaron a entrenar tan solo un año antes de este debut! Desde mejorar su rendimiento físico, coreografías, sesiones de fotos y música todo eso en un lapso mucho menor a lo que tienen cualquier grupo de Kpop.

Justamente, el grupo se iba a conformar de 7 integrantes, pero debido a las altas exigencias físicas los otros 4 integrantes salieron del proyecto. El nombre de la agrupación lo da Hyunjin que menciona: “Cuando ves un gran océano, te sientes tranquilo y cómodo. Es por eso que queremos difundir esperanza y energía positiva para todos como un gran océano”

De hecho, debido al contexto se consideran el primer Grupo de S-pop (Signal Pop) pues en su primera canción tienen partes en donde bailan pero haciendo las señas correspondientes a la estrofa.

El reto es más difícil pues no solo usan las señas coreanas sino que también aprendieron el estándar estadounidense y el internacional.

Desde que leíste el titulo seguramente te quedaste con la duda de ¿Cómo es que se desarrollan en el escenario con su discapacidad auditiva?

Pues aqui, la tegnología tuvo su gran participación. Al ser un grupo de kpop, obviamente lo relevante son los movimientos de baile y canto. Los miembros de Big Ocean no son completamente sordos: Park Hyunjin, perdio parcialmente la audicion en su lado derecho a los 3 años, Chanyeon tiene un implante auditivo.

Para las coreografías, los muchachos utilizaron pulseras inteligentes que vibran al compás del beat, pantallas con flashes para marcar ritmos por lo que seguramente los ensayos son más complicados que otros grupos.

Ahora, para el momentos de cantar, se utiliza la muy mencionada IA. En donde los tres chicos pusieron sus propias voces en donde se ayudan a encajar al lado de la melodía.

Aunque no tienen aun una discografía variada, dentro de su canal nos han mostrado como fue su proceso de trainees, como ensayaron, asi de ver sus primeras entrevistas además de mostrarnos covers de otras canciones de kpop famosas pero adaptas con señas dentro de las coreografías.

Poco despues de que se conocieron publicamente, las buenas criticas y felicitaciones les han llovido. Dentro de su perfil de YouTube, subieron un video donde mucha gente que tienen su misma discapacidad les hablan por medio de señas pues al fin existen idols con los que pueden empatizar.

Algo que también ha sido muy impresionante fue que Big Ocean tuvo la felicitación del Director General de la OMS donde les agradeció el que eliminaran las barreras que muchas personas tienen sobre las personas con alguna discapacidad, pues ahora ellos podrán apoyar a muchos más que algunas vez se han sentido apartados.

Congratulations, @Big_O_cean, for your debut as the world's first K-Pop group with hearing loss. I salute you for breaking barriers and the stigma of disabilities. I hope your music will bring hope and inspiration to many others. Wish you a successful road ahead, #BigOcean!

With… pic.twitter.com/WEbJkqdxvc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2024