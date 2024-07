Siddhartha habla abiertamente sobre su relación con Yuya

En una reciente entrevista, Siddhartha, el conocido músico mexicano, compartió detalles sobre cómo comenzó su historia de amor con Yuya, una de las influencers más populares de México. La revelación ha capturado la atención de muchos seguidores, quienes han seguido de cerca la relación de esta pareja desde sus inicios.

Siddhartha explicó que todo comenzó de manera inesperada cuando Yuya, cuyo nombre real es Mariand Castrejón, compartió una de sus canciones en Twitter. En ese momento, Siddhartha no tenía idea de quién era Yuya ni de su influencia en las redes sociales. “Vi que tenía un montón de comentarios y me llamó la atención. No sabía que era una youtuber, solo vi que era alguien con muchos seguidores”, comentó el músico.

Intrigado por la publicación, Siddhartha decidió agradecerle a Yuya por compartir su música. Este primer contacto no llevó a nada más en ese momento, pero fue el inicio de una serie de interacciones en redes sociales que, con el tiempo, fueron creando una conexión entre ambos. “Muchos años después, empezamos una ligera comunicación de seguirnos y de cuando publicaba algo me daba like, ese mínimo contacto que de poco a poco fue generando cierta familiaridad”, relató Siddhartha.

La relación entre Siddhartha y Yuya no se desarrolló de inmediato. Pasaron cinco años desde ese primer tuit hasta que finalmente se encontraron en persona. Sin embargo, cuando tuvieron su primera cita, la conexión fue instantánea. “Desde ese primer momento hubo una buena conexión, comodidad de una conversación que parecía muy familiar y poco a poco eso fue evolucionando”, explicó el cantante.

La historia de amor entre Siddhartha y Yuya ha sido un ejemplo de cómo las relaciones pueden surgir de manera inesperada y desarrollarse con el tiempo. La pareja ha logrado mantener una relación discreta, compartiendo solo algunos momentos especiales con sus seguidores. Actualmente, tienen un hijo llamado Mar, quien ha sido una gran alegría para ambos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos seguidores expresaron su emoción al conocer estos detalles. La historia de amor de Siddhartha y Yuya es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, con paciencia y tiempo, puede florecer en algo hermoso.