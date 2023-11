Selección Mexicana Sub 17 al borde de la eliminación de la Copa Mundial de Indonesia

La Selección Mexicana Sub 17 se encuentra al borde del colapso, debido a su somnoliento empate ante Venezuela en la Copa Mundial Sub 17; además los dirigidos por Raúl Chabrand no aprovecharon en todo el segundo tiempo con un hombre menos de los sudamericanos.

Asimismo, en la segunda fecha del Mundial, México estaba obligado a ganar el partido, después de su debut ante Alemania que cayeron 3-1. De esta forma, México Sub 17 se ubica en la posición 3 del Grupo F, donde lo comanda Alemania, Venezuela, México y Nueva Zelanda.

#Sub17 Termina el partido y sumamos nuestro primer punto en el torneo. ⚽️ ¡A seguir trabajando, todavía queda un partido! 👊🏻🇲🇽@adidasMX presenta el marcador final.#VamosLosChavos pic.twitter.com/nbksHhX4GL — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 15, 2023

Selección Mexicana Sub 17 sumó su primer punto en el Grupo F

Ahora bien, la Selección Mexicana Sub 17, desea avanzar a la siguiente ronda en la Copa Mundial de Indonesia 2023, pero no será fácil tendrá que ganarle a Nueva Zelanda en la última jornada de la Fase de Grupo, que perdió 3-1 con Alemania.

Posteriormente, México Sub 17 rescató un punto, por lo que depende de que ciertas selecciones como Irán, Uzbekistán, Japón e Indonesia no sumen puntos. Lógicamente, de ser posible los dirigidos por Raúl Chabrand deberían vencer a la Selección de Nueva Zelanda con marcadores parecidos al 4-0 o 6-0.

Como resultado, por el tema de la diferencia de goles de las selecciones antes mencionadas y la posibilidad de avanzar, pero deberá sacar el rosario, rezarle a todos los dioses y la calculadora para aspirar como los cuatro mejores 3ro del Grupo.

La última vez que México Sub 17 se quedó fuera de la Fase de Grupo de un Mundial, fue en 1997, en Egipto. Así que, dependerá del próximo partido de la Selección Mexicana Sub 17 para aspirar a la siguiente ronda y de continuar con el sueño mundialista.

Finalmente el sábado 18 de noviembre en punto de las 03:00 horas, se jugará el partido de vida o muerte con Nueva Zelanda.