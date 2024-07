Resident Evil 9 es uno de los proyectos más importantes que Capcom tiene ahora mismo en fase de desarrollo, y según las fuentes más fiables que tenemos ahora mismo llevaría en esa fase desde 2018, es decir, desde antes del lanzamiento de Resident Evil Village, que es considerado como Resident Evil 8.

Todo indica que lo veremos este año, aunque todavía no tenemos nada oficial en este sentido. Si analizamos lo que ha venido haciendo Capcom en los últimos años Resident Evil Village llegó cuatro años después de Resident Evil 7. En mayo se cumplirán tres años desde el lanzamiento de Resident Evil Village, así que también cabe la posibilidad de que el lanzamiento de Resident Evil 9 se retrase a 2025 y que este año solo veamos un nuevo remake.

Personalmente no puedo inclinarme a favor de una u otra teoría, porque ambas tienen sentido y podrían cumplirse perfectamente. Espero que Capcom aclare un poco el tema en los próximos días, aunque os puedo confirmar que si se anuncia un nuevo remake no veremos Resident Evil 9 hasta el año que viene, porque Capcom no va a lanzar dos entregas de esta franquicia en un mismo año. La razón es muy sencilla, sería contraproducente a nivel de ventas.

Resident Evil 9 | PS5

•Resident Evil 9 will feature Leon and Jill as protagonists.

•Jill’s role akin to Sheva’s in RE5.

•Incorporates open-world elements, not fully open-world.

•Originally designed for co-op, but may shift to single-player.

•Jill’s inclusion retained… pic.twitter.com/ufxIkUYEl7

— TCMFGames (@TCMF2) June 14, 2024