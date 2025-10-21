Refrigerador para vacunas juega un papel clave en la terapia contra el VPH

Un equipo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), liderado por la doctora Eva Ramón Gallegos, logró eliminar el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el 100 % de 29 mujeres mediante una innovadora terapia fotodinámica.

El avance representa una esperanza real en la lucha contra el cáncer cervicouterino y demuestra el potencial de la ciencia mexicana.

Una terapia que marca un antes y un después

La terapia fotodinámica utiliza un fármaco fotosensible y un láser especial para eliminar las células afectadas por el virus.

A diferencia de otros tratamientos, no es invasiva y no provoca efectos secundarios relevantes.

El estudio se realizó con 420 pacientes de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Los resultados fueron claros:

En pacientes sin lesiones, el virus desapareció en 100 % de los casos.

En mujeres con lesiones premalignas, la efectividad fue del 64.3 %.

En aquellas con lesiones sin presencia del virus, el tratamiento alcanzó un 57.2 % de éxito.

Estos datos colocan a México a la vanguardia en terapias no invasivas contra el VPH. También abren la posibilidad de incorporar este tratamiento en los servicios públicos de salud.

Beneficios adicionales y seguridad comprobada

Además de combatir el Virus del Papiloma Humano, la técnica mostró resultados positivos frente a otras infecciones. Eliminó la Chlamydia trachomatis en un 81 % y la Candida albicans en un 80 % de los casos. La flora bacteriana saludable se mantuvo prácticamente intacta, lo que refuerza la seguridad del procedimiento.

Trayectoria de una científica ejemplar

Originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la doctora Eva Ramón Gallegos es especialista en Biología Molecular. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, ambos con mención honorífica. Ha recibido 11 premios nacionales e internacionales y publicado más de 50 artículos científicos en revistas especializadas. Su trayectoria fue reconocida por la revista Forbes en 2019, al incluirla entre las 100 mujeres más poderosas de México. Actualmente, continúa perfeccionando la terapia fotodinámica y trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el VPH con menos efectos secundarios.

Una esperanza para la salud femenina

El cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres mexicanas. Por eso, investigaciones como esta resultan esenciales para su prevención. La terapia fotodinámica no solo elimina el virus, sino que ofrece una alternativa médica menos invasiva y más accesible.

La labor de Eva Ramón Gallegos demuestra el impacto positivo que la ciencia mexicana puede tener a nivel global.

La labor de Eva Ramón Gallegos demuestra el impacto positivo que la ciencia mexicana puede tener a nivel global. Gracias a este tipo de investigaciones, miles de mujeres podrían acceder a un tratamiento efectivo, seguro y sin efectos secundarios, marcando un nuevo capítulo en la medicina preventiva.