Premio Laureus reconocer la trayectoria de Aitana Bonmatí

La mejor jugadora de la Selección de España Femenina, Aitana Bonmatí, ganó el Laureus a la mejor deportista del año, luego de conquistar el doblete con el Barcelona Femenil, tanto en liga como en la UEFA Women’s, y consagrarse campeona del Mundo en el 2023.

Este día se llevaron a cabo los Premios Laureus 2024 a lo mejor del deporte internacional esta sede fue en Madrid, España. Así que, Bonmatí estuvo dominada en la categoría a Mejor Deportista Femenina, junto a las deportistas del tenis y atletismo como Iga Swiatek o Faith Kipyegon.

Es por eso que la jugadora de Barcelona Femenil se convirtió en la primera futbolista en la historia en ganar el premio dentro de la rama femenil. Además está superando por debajo del mundo del fútbol internacional al astro argentino y campeón del 2022, Lionel Messi.

"I want to thank all my teammates and the staff of my club and national team who have helped me a lot, and because of them I am here today"@AitanaBonmati reflects on being named the 2024 Laureus World Sportswoman of the Year#Laureus24 pic.twitter.com/5kiSzzh0e3

