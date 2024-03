Pepe Segarra se despide de los Tres Amigos de TUDN

El icónico comentarista de TUDN, Pepe Segarra, insinuó que próximamente podrá salir de la empresa de Televisa, donde trabajó más de 4 décadas con ellos. De esta manera, Segarra informó a sus seguidores por medio de la red social X conocida como Twitter, que agradeció a su ex-empresa por tantos años.

Con el fin de comenzar nuevos retos dentro de su amplia experiencia que lo respalda como uno de los mejores comentarista deportivo en México. Aún así, varios usuarios de la red se han quedado en shock tras conocer la noticia y más porque deja un gran vacío con los “Tres Amigos”.

“Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañe ½,.