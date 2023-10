Peanut Butter el adorable perro gamer de speedrun

Se acerca el Games Done Quick 2024, donde los mejores jugadores están muy interesados en el evento de speedrun, pues ha causado sensación por un adorable perro llamado Peanut Butter jugará videojuegos y tratará de romper el récord del evento.

Principalmente, la mascota de raza Shiba inu es capaz de jugar diversos títulos del NES, Peanut Butter se prepara para ser la mejor estrella, de esta manera estará presente en el evento donde jugará un clásico de la famosa consola de Nintendo (NES, Gyromite).

Asimismo, este perrito puede disfrutar diversos videojuegos e incluso hacer speedruns de ellos, todo se debe a que su dueño lo entrenó para hacerlo. Pues bien, su dueño es conocido como JSR _ es un streamer y speedrunner quien decidió compartir su pasión con su perrito.

A shiba inu will speedrun a game at @GamesDoneQuick this January; he will be the first dog to do so:https://t.co/IA78oPZwe2

— JSR_@TwitchCon/GDQx (@JSR2gamers) October 17, 2023