Nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us

La espera está por terminar. The Last of Us, la aclamada serie de HBO basada en la saga de Naughty Dog, regresará con su segunda temporada el 13 de abril de 2025, y para generar aún más expectativa, la compañía ha compartido un nuevo tráiler que nos ofrece un vistazo más profundo a la historia, los personajes y las sorpresas que nos esperan en los próximos episodios.

Un vistazo a la historia de la segunda temporada

Este avance nos permite ver más de la vida de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en Jackson, el asentamiento donde ambos han encontrado un refugio temporal. Sin embargo, la paz se ve interrumpida con un ataque de los infectados, una secuencia que es completamente original de la serie y no aparece en el videojuego.

Además, el tráiler nos regala un momento nostálgico para los fans del juego: el viaje de Ellie y Joel a un museo, una de las escenas más memorables de The Last of Us Part II. Este recuerdo encapsula la compleja relación entre ambos personajes y resalta la esencia de la narrativa de Naughty Dog.

Pero el momento más impactante del tráiler es, sin duda, el tenso enfrentamiento entre Ellie y Joel. Aquellos que jugaron la secuela del videojuego reconocerán este instante crucial, que marca un punto de inflexión en la historia y en la relación de los protagonistas.

¿Qué tanto material del juego se adaptará en esta temporada?

Una de las mayores incógnitas de la serie es hasta qué punto cubrirá la historia de The Last of Us Part II. La secuela del videojuego tiene una narrativa extensa y compleja, por lo que se ha confirmado que será adaptada en más de una temporada.

Lo que sí es seguro es que la historia de Ellie y Abby será el foco de HBO en los próximos años, por lo que esta segunda temporada solo será el inicio de un nuevo capítulo en el universo de The Last of Us.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

Se estrena el 13 de abril de 2025 y estara disponible en HBO y la plataforma de streaming Max

Con un equipo de producción comprometido en mantener la esencia de la saga, la serie promete ser una adaptación fiel pero con suficiente espacio para contenido original que enriquecerá la historia.

¿Estás listo para sumergirte en la siguiente etapa de este mundo postapocalíptico?

