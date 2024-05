“I Know This Much Is True” es una serie de televisión dramática que se adentra en la complejidad de las relaciones familiares y la lucha personal. Basada en la novela homónima de Wally Lamb, la serie fue dirigida y coescrita por Derek Cianfrance y se estrenó en MAX en mayo de 2020.

La trama sigue a los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey, interpretados magistralmente por Mark Ruffalo en un doble papel. Ambientada en Three Rivers, Connecticut, durante los primeros años de la década de 1990, la serie explora la vida de estos hermanos, marcada por la esquizofrenia paranoide de Thomas y los esfuerzos de Dominick por cuidar de él y buscar su propia redención.

Thomas, afectado por episodios severos de su enfermedad, realiza un acto extremo de autolesión en protesta contra la Guerra del Golfo, desencadenando una serie de eventos que ponen a prueba la fortaleza y el amor fraternal de Dominick. A través de flashbacks, se revelan las luchas de su infancia, la influencia de su madre y su padrastro, y los desafíos que enfrentan en su vida adulta.

Los críticos elogiaron la serie por su narrativa poderosa y la actuación de Ruffalo, quien recibió un Premio Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores por su interpretación. Con seis episodios, “I Know This Much Is True” ofrece una mirada introspectiva a temas como el sacrificio, la traición y el perdón, presentando una saga familiar que resuena con la realidad de muchos espectadores.

En resumen, “I Know This Much Is True” es una obra que desafía al espectador, llevándolo a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la responsabilidad y la posibilidad de la redención, todo ello enmarcado en una producción televisiva de alta calidad que deja una impresión duradera.