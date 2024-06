Noam Chomsky está vivo, desmienten noticia de muerte

El escritor, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky está vivo, informó hoy en su cuenta en X el editor y periodista Vijay Prashad.

«Noam Chomsky is still alive» (Noam Chomsky está vivo), escribió Prashad al desmentir la falsa noticia del fallecimiento este martes del respetado y reconocido intelectual, quien sufrió un accidente cerebrovascular hace un año y sigue convaleciente en un hospital de São Paulo, Brasil.

Noam Chomsky and I have jointly written a book called ‘On Cuba’, with a foreword by @DiazCanelB, Cuba’s president, and an introduction by @manolo_realengo. You can preorder the book from @thenewpress – https://t.co/mVbdzE6azz#unblockCuba #CubaVsBloqueo #LetCubaLive pic.twitter.com/vno9FQhqIJ

— Vijay Prashad (@vijayprashad) January 25, 2024