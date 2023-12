Mundial de Clubes 2023 Al Ittihad sorprende en su país

Se jugó el primer partido inaugural del Mundial de Clubes 2023, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con el Al Ittihad, donde el equipo de Marcelo Gallardo derrotó sin problema al Auckland City de Oceanía, con marcador de 3-0 y eliminando al equipo visitante.

Aún así, el equipo saudí logró avanzar a la siguiente ronda, cuando se medirá contra el Al-Ahly de Egipto, duelo de suma importancia. Además, si llega a avanzar en la semifinal jugará ante el campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense de Brasil.

También este torneo tendrá lugar del 12 al 22 de diciembre de 2023, primero se juegan dos rondas de clasificación y después las semifinales, y por último el tercer lugar la final.

