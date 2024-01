Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, (FIFA), llevó a cabo el sorteo de las Eliminatorias de la CONCACAF, rumbo al Mundial 2026, pues bien, ya están asegurados como anfitriones los países como Canadá, Estados Unidos y México, donde en este mundial contará con 32 selecciones nacionales.

Ahora bien, en la Primera Ronda, las cuatros selecciones peor ubicadas se enfrentarán en partidos de ida y vuelta en marzo 2024, después los encuentros más destacados serán entre Turcas y Caicos vs Anguila, e Islas Vírgenes Británicas ante Islas Vírgenes Estadounidenses del fútbol caribeño.

Además el próximo 4 de febrero se conocerá el calendario del Mundial 2026 de los partidos que se jugarán en México, Canadá y Estados Unidos.

🗓 Tune in on February 4 at 3PM EST/9PM CET for the #FIFAWorldCup 2026 Match Schedule Announcement!

Click the picture below to find out where you can watch the show! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 18, 2024