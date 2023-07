Muere la intérprete irlandesa Sinead O´Connor

La cantautora irlandesa Sinead O´Connor murió a los 56 años de edad, apenas 18 meses después del fallecimiento de su hijo adolescente.

La intérprete de Nothing compares to you nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda y al paso del tiempo se convirtió en un ícono musical por su indescriptible voz y sus compromisos con la justicia social.

En 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, volvió a cambiárselo a Shuhada’ Sadaqat.

Desde muy joven, O’Connor demostró su talento musical y su pasión por la música; a los 15 años dejó la escuela para concentrarse en su carrera musical y comenzó a tocar en bandas locales en Dublín.

Su primer álbum The Lion and the Cobra fue publicado en 1987 y en 1990, con el lanzamiento de I do not want what I haven’t got, saltó a la fama ya que vendió más de siete millones de copias en todo el mundo.

En este material se incluía el sencillo Nothing Compares 2 U, tema escrito por Prince, que se convirtió el más importante del año según los premios Billboard.

En total publicó, Sinead O´Connor publicó 10 álbumes musicales, los cuales se quedaron por décadas en el gusto del púbico a nivel mundial.

Su activismo social