México Sub 23 peligra su pase al Torneo Maurice Revello

México Sub 23 cayó 2-0 ante la Selección de Australia y puso en riesgo su boleto a la semifinal del Torneo Maurice Revello. Asimismo la tercera fecha del torneo dejó un grato sabor amargo para la Selección Mexicana Sub 23 de Raúl Chabrand.

A todo esto, la clasificación de México Sub 23 a la siguiente fase del torneo Maurice Revello ya no está en sus manos y dependerá de otros resultados, mientras continuar con vida necesita que Panamá gane o empate ante Marruecos y Japón pierda su partido ante Costa de Marfil.

Ahora bien, en el primer tiempo no sucedía nada y ambos equipos se encontraba en empates a ceros goles y todo dependía del segundo tiempo; luego al minuto (50), la Selección de Australia Sub 23 abrieron el marcador con una jugada de rebote que aprovecharon ya lo iba ganando 1-0.

Por otro lado, México Sub 23 no tenía una idea de juego en la última fecha de grupos y preocupaba su pase; debido a los errores que estaba cometiendo el combinado azteca y más los cambios que no funcionaba al entrenador Raúl Chabrand.

De este modo, al minuto (87), y los errores defensivo de la Selección Mexicana le costó el empate para que Australia anotara el segundo gol, efectivamente Australia se llevó el último partido y avanzó a la semifinales y esperando los resultados de los demás grupos del torneo Maurice Revello.

Como se ha notado, México Sub 23 se encuentra como sublíder de su grupo con más dudas que certezas en cuanto a la forma que jugó el partido; al mismo tiempo, deberá esperar para saber si puede o no continuar en el torneo Maurice Revello y esperas algunas combinaciones para que México avance como segundo lugar.

Así marcha la Fases de Grupos del Torneo Maurice Revello.

A

Francia – 6

Arabia Saudita – 5

Venezuela Sub – 4

Costa Rica – 3

B

Australia – 7

México – 6

Mediterraneo – 3

Qatar – 3

C