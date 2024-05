Meche Ponce reprueba actos violentos en Ajuchitlancito

Mercedes “Meche” Ponce Tovar, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Pedro Escobedo condenó de manera enérgica los hechos de violencia que se suscitaron este martes 30 de abril en la comunidad de Ajuchitlancito donde habitantes sufrieron ataques verbales y físicos.

Como resultado de esos hechos, dos mujeres resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por elementos de Protección Civil y personas del equipo de campaña de la candidata.

Esos hechos vulneran la paz social

“Meche” Ponce expresó que estos actos vulneran la tranquilidad, paz y seguridad de las y los escobedenses y quienes estén detrás de estas acciones no conocen ni quieren a Pedro Escobedo.

“Quien de verdad quiere a Pedro Escobedo, no le haría daño con actos de violencia. Este tipo de manifestaciones no me lastiman a mi como candidata, lastiman a todas las mujeres, lastiman a Pedro Escobedo”, enfatizó.

Cabe mencionar que estos actos fueron cometidos por al menos 10 personas, quienes están identificados como un grupo de choque afín a Morena, por este motivo “Meche” Ponce indicó que se acudirá a las autoridades correspondientes para presentar las denuncias porque afirmó “estos actos no pueden pasar de largo”.

Hizo un llamado a todos los candidatos a que este proceso sea de propuestas y que dejen de lado la violencia, las denostaciones y principalmente que se respete el derecho de las y los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

“Exijo más allá del partido, a candidatos, militantes, simpatizantes que nos dirijamos a las comunidades con respeto, que seamos conscientes de la situación que vive nuestro país actualmente y hagamos un llamado desde nuestras trincheras a la gente que nos sigue, un llamado a la no violencia, a la tolerancia, a que

nos enfoquemos en las propuestas y el trabajo, no en una guerra sucia, porque la gente merece gobernantes de calidad, de calidad humana, política, social”, indicó.

Finalmente, Ponce Tovar afirmó “Se acudirá a las autoridades correspondientes, no se permitirá la violencia contra las mujeres ni contra nadie, ni en mi campaña, ni en mi administración”.

