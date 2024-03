Brasil homenajeo al histórico entrenador Mario Zagallo

La Selección de Brasil homenajeó a Mario Zagallo en el partido amistoso ante la Selección de Inglaterra en el mítico Estadio Wembley. Recordemos que el legendario técnico de la “Canarinha” que perdió la vida a los 92 años, logró ganar cuatro Mundiales como jugador y entrenador.

De esta manera, Brasil preparó todo su instrumentaría para el juego ante Inglaterra y llevará un parche especial en el partido, además este parche está acompañado por la inscripción de “Zagallo E13rno” ya que merece un tributo a su gran trayectoria.

Así mismo, este homenaje será en el Estadio Wembley donde tiene un gran significado muy especial para los brasileños e ingleses. Pues el presidente de la Federación Brasileña, Ednaldo Rodrigues, comentó que este día es muy especial para los brasileños cuando enfrente a su rival.

Wembley will pay tribute to the late, great Terry Venables on Saturday night. Members of his #ENG Euro 96 squad guests of honour in the Royal Box. Wembley will also remember Stan Bowles, Ron Baynham (3 caps in 55) and Mario Zagallo. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇷players will wear black armbands. #ENGBRA

— Henry Winter (@henrywinter) March 22, 2024