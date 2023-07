Mario Vargas Llosa recibe alta médica por COVID-19

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se recuperó del virus de COVID-19, que lo mantuvo hospitalizado desde el 1 de julio pasado en la ciudad de Madrid, informó su hijo Álvaro Vargas Llosa.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado”, señaló el breve mensaje de Álvaro, quien agradeció la atención que los profesionales del Hospital Ruber Internacional tuvieron con Mario Vargas Llosa.

Destacó que “innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días”.

“Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, concluye el texto del hijo del novelista de origen hispano-peruano.

En abril de 2022 también estuvo hospitalizado

Mario Vargas Llosa, de 87 años de edad, ya fue hospitalizado en abril de 2022 a causa de COVID-19 en el mismo hospital de Madrid, ciudad en la que reside el autor de El pez en el agua; La verdad de las mentiras; La ciudad y los perros; Conversación en La Catedral, y Piedra de toque I, II y III.

En 2010, el comité del Premio Nobel concedió a Mario Vargas Llosa el galardón de Literatura “por su cartografía de las estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”.

Actualmente, el escritor publica cada dos domingos su Tribuna Piedra de toque en el diario español El País.

En abril pasado recibió el Gran Collar de la Orden del Sol en Lima, capital de su país natal, y participó en ese mismo mes en una doble jornada dedicada a su obra en el Instituto Cervantes de Madrid.

Vargas Llosa pertenece al “boom latinoamericano”, junto con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes, un fenómeno literario que en los años 60 y 70 dio a conocer en todo el mundo a estos creadores entonces jóvenes.