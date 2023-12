La mexicana María Sánchez es la mejor jugadora pagada de la NWSL 

Historia en el fútbol femenil, la mexicana María Sánchez se convierte en la mejor jugadora pagada de la National Women’s Soccer League (NWSL). Pues bien, el equipo Houston Dash, le extendió a la mexicana un contrato de tres años y la cantidad de 1.5 millones de dólares.

De esta forma, la exjugadora de Tigres Femenil, y pieza clave de la Selección Mexicana Femenil, dejó el segundo lugar a Trinity Rodman, donde la jugadora Rodman era la mejor pagada de la NWSL con un contrato de 1.1 millones de dólares por cuatro años.

Aún así, el equipo de Houston Dash, felicito a la mexicana por su renovación, y de continuar con el proyecto del equipo.

Houston is HOME. Thrilled Maria is on board long-term. 🤘 https://t.co/p9ZrxDdSHx

