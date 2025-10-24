Manejando Qrobus, Cuanalo fortalece acciones de mejora al transporte

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ)atendió de manera directa las solicitudes de operadores y usuarios de la ruta T01, esto como parte de la estrategia “Manejando Qrobus”.

El propósito es fortalecer las acciones de mejora continua en el sistema Qrobus, señaló el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Gracias al recorrido donde el director de la AMEQ condujo la ruta T01, que va de Balvanera a Los Héroes, se logró atender y dar seguimiento a más de 25 acciones, entre las que resaltan la seguridad vial con la colocación de boyas, la sincronización de semáforos, trabajos de bacheo y pintura, acondicionamiento de paradas y de nuevo señalamiento.

Refirió que también se realizaron trabajos de poda para una mayor visibilidad durante los recorridos de los operadores, una circulación más ágil y una mejora en la maniobra de las unidades.

“El propósito es identificar los principales problemas a los que se enfrenta el operador, como el tema de seguridad vial, la poda de árboles que obstruyen la pasada del propio autobús, señalización en las estaciones y las condiciones generales de la propia ruta”, resaltó.

Finalmente, el funcionario estatal aseguró que la estrategia “Manejando Qrobus” le ha permitido conocer de primera mano los recorridos de las unidades y así poder implementar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad y la experiencia de viaje.