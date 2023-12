Luis Suárez se despide del Gremio FBPA

El jugador uruguayo Luis Suárez, confesó a los medios de comunicación de Brasil que lleva varios días analizando la oferta de Inter Miami, además a sus 36 años quiere seguir jugando y será su última aventura antes de colgar las botas junto a su amigo Lionel Messi.

Aún así, cada día su cuerpo sufre cada vez que se viste de corto como él mismo confesó en una entrevista para 100% Deportes. Donde explicó que la parte externa de la rodilla derecha tiene una tensión cuando jugaba con el Barcelona en 2020.

Además, Luis Suárez se despidió del Gremio FBPA de la Liga de Brasil, y así comenzó una nueva aventura en Estados Unidos.

Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el ARENA DO GREMIO 🤯 Fue un día increible e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre 💙 Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto 🙌🏼 pic.twitter.com/3OzVd4ojiM — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 4, 2023

Un dolor insoportable de su rodilla derecha de Luis Suárez

Ahora bien, el domingo se despidió Luis Suárez de la afición del Gremio FBPA, y todo apunta con el Inter Miami de David Beckham. Así que, el acuerdo será válido por un año, considerando también la opción de una temporada más.

Además, Suárez marcó en la victoria de su equipo frente a Vasco da Gama en su último partido de despedida, ya que su último partido en casa ante su afición con aplausos y ovación y deseando lo mejor para él y su familia.

Sin embargo, Suárez se irá del Gremio con 27 goles anotados, sumando 17 asistencias y dos títulos en 53 partidos disputados. Por otro lado, Suárez, confesó que tiene problemas en su rodilla y tiene que tomar medicamentos para poder jugar debido al dolor insoportable.

Hay que recordar que el 2020 cuando el jugador uruguayo militaba en Barcelona de España, y tuvo una lesión en la rodilla derecha. En cierto modo, su etapa de recuperación no se completó debido a la pandemia y tuvo que hacer ejercicio por su propia cuenta.

De hecho no le genera liquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo ni doblar, finalmente, en las noches previas a los partidos se toma tres pastillas y antes del partido se inyecta un antiinflamatoria, para poder jugar.