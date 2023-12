Luis Suárez al Inter Miami de la MLS

Oficial la llegada del jugador uruguayo Luis Suárez es nuevo jugador franquicia del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde firmó por una temporada y con opción a otra más si se cumple con los objetivos del jugador, además será compañero de Lionel Messi.

A todo esto, el equipo oficializó la nueva incorporación del delantero uruguayopara aumentar la plantilla en los proximos compromisos del 2024, también espera que el dueño del equipo David Beckham y Jorge Mas, el equipo pueda estar en lo más alto de la MLS y Concachampions.

En las redes sociales el Inter Miami, dio la bienvenida a Luis Suárez como su delantero franquicia y se reúne con algunos de sus ex-compañeros del Barcelona.

I’m very happy and excited to take on this new challenge with Inter Miami. I’m ready to work to make the dream of winning more titles with this great Club a reality. 🗣️ – @LuisSuarez9 pic.twitter.com/T6Ya7MJrXL

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023