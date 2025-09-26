Luis Michel pierde su lugar en Chivas por escándalo con Angélica Fuentes

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son uno de los equipos más importantes de la Liga MX. Jugar en el “Rebaño Sagrado” significa enfrentar presión constante, tanto dentro como fuera del campo. Pero pocos casos han sido tan mediáticos como el de Luis Michel y su presunto romance con Angélica Fuentes, esposa del dueño del club, Jorge Vergara.

La carrera de Luis Michel en Chivas

Luis Michel debutó en 2003 con Chivas y tuvo un préstamo en Santos Laguna. Regresó en 2006 y se convirtió en figura bajo la dirección de Chepo de la Torre. Aprovechó la ausencia de Oswaldo Sánchez en 2006 y se consolidó como portero titular. Participó en más de 250 partidos y fue clave en campeonatos locales y competencias internacionales, incluyendo la Copa Libertadores.

El escándalo con Angélica Fuentes

En 2015 surgieron rumores sobre un posible romance entre Luis Michel y Angélica Fuentes. Ella estaba casada con Jorge Vergara, dueño del club. Aunque ambos negaron los hechos, el escándalo coincidió con el divorcio de la pareja. Esto causó inestabilidad en el Grupo Omnilife y en Chivas. Como resultado, Michel tuvo que dejar el equipo y buscar oportunidades fuera de México. Tras salir de Guadalajara, Luis Michel jugó en equipos como Saprissa de Costa Rica. Intentó recuperar su carrera y mantenerse activo en el futbol profesional. Años después, tras el fallecimiento de Jorge Vergara, regresó a la Liga MX. Defendió la portería de Xolos de Tijuana hasta su retiro en 2020 a los 40 años.

El legado de Luis Michel

A pesar de los rumores con Angélica Fuentes, Luis Michel sigue siendo recordado por su talento en la portería. Su carrera demuestra que las decisiones personales pueden afectar la trayectoria profesional. Este caso se mantiene como uno de los escándalos más sonados en la Liga MX. Los aficionados y expertos aún recuerdan cómo un error fuera del campo pudo alterar la carrera de un portero prometedor.

